الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط للرياح السطحية تؤدي الى انعدام او شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق( الرياض، الشرقية ، القصيم ، المدينه المنوره، مكة المكرمة، تبوك ، نجران ،عسير ،الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كما يستمر انخفاض درجات الحراره الى مادون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-50كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50كم/الساعة. على الجزء الجنوبي : جنوبيه الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعه ، وارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي: مترين الى ثلاثة أمتار وعلى الجزء الجنوبي : متر الى متر ونصف، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 50-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:11ت م0002