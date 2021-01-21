طرابلس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اختتام اجتماعات لجنة المسار الدستوري في جولتها الثانية برعاية الأمم المتحدة بمدينة الغردقة المصرية، مبينة مصادقة البعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الجولة الثالثة للمسار الدستوري بالغردقة خلال الفترة من 9 إلى 11 من فبراير المقبل.ونقلت ترحيب تونس بموافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها بجنيف ،مثمنة عاليا" هذه الخطوة التي وصفتها بـ "الإيجابية", وذلك في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية.ولفتت الصحف أن لجنة المتابعة الأمنية بمؤتمر برلين عقدت اجتماعا افتراضيا ،مع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز واللجنة العسكرية المشتركة، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية طالبت اللجنة الأمنية بالإبقاء على المبعوثة الأممية في منصبها، حتى إكمال الخطوات الأخيرة للمسارات الليبية.// انتهى //07:08ت م0004