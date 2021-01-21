الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :حزم المملكة يطمئن المستثمرين.الفيصل يناقش مستجدات أوقاف «عين العزيزية».أمير الرياض يكرم "التأمينات الاجتماعية" لحصولها على جائزة الملك عبد العزيز للجودة.أمير تبوك يطلع على تقارير الأحوال المناخية.قياس خدمات المياه في مدن ومحافظات الشرقية.فيصل بن مشعل يتفقد مشروع "كافي" ويرأس اجتماع أصدقاء بنوك الدم.أمير الباحة يتفقد مشروع تطوير مطار الملك سعود.المشروعات المتأخرة في جامعة الحدود الشمالية على طاولة فيصل بن خالد.المملكة ترأس اجتماعاً دولياً لتعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.الصحة: تراجع عدد وفيات كورونا.مكافحة الفساد قوة لا تلين.. ويد العدل تطول كل الفاسدين.اجتثاث الفساد.. حرب دون هوادة.استئناف العلاقات المصرية - القطرية.بايدن يدعو الأميركيين إلى «الوحدة».ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي.تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية: موقفنا أقوى لمواجهة إيران وروسيا.ثلاث نسخ متحورة لفيروس كورونا تنتشر في العالم.إعفاء الجمعيات الإغاثية العاملة في اليمن من العقوبات الأميركية.مدفعية الاحتلال تواصل قصف غزة.// يتبع //07:15ت م0006