وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (النهضة الاقتصادية الجديدة) : مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد في مدينة الرياض بشكل سنوي، ويطلق عليها بشكل غير رسمي (دافوس الصحراء)، أحد أكبر المؤتمرات في العالم، أثبتت نجاحها منذ انطلاقها في 2017؛ كونها ملتقى عالمياً يجمع بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، وتستهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار.وأضافت أن المملكة أعلنت قبل يومين أن المبادرة التي ستعقد يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، ستستضيف أكثر من 140 متحدثاً بارزاً، وهذا يؤكد أنها أصبحت محط أنظار العالم، وتمثل أهمية كبرى للاقتصاد السعودي والمنطقة، ومستقبل الاقتصاد حول العالم، وعلى هامشها تعقد الصفقات الكبرى، ويحرص صناع القرار على المشاركة فيها، ومنذ إعلان رؤية 2030 عملت المملكة على تحسين بيئة الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، وجعلت سوق الاستثمار السعودي في جميع قطاعاته جاذباً، ويحظى المستثمرون الأجانب بنفس الامتيازات والحوافز والضمانات والدعم، التي تحظى بها الشركات السعودية، وهو ما دفع الاقتصاد السعودي إلى تحقيق نتائج متقدمة في مؤشر التنافسية الصادر عن صندوق النقد الدولي ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.ورأت أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، حددت موضوعات حيوية سيتم بحثها، وتهم الاقتصاد العالمي ومستقبله، وسط جائحة "كوفيد- 19"، وتستهدف تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية، من أبرزها الاستثمار المستدام والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة، وكيفية الاستثمار في الثقافة لجعلها محركاً للنمو.وختمت:تنظيم المبادرة يعكس قوة ومتانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الرائدة التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على بيئة العمل في المملكة التي تعد نموذجاً في الريادة والتميز، والمملكة تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المميزة التي تساهم في تنويع اقتصادها، وتمتلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم، وتوسع المشاركة العالمية من صناع القرار في المبادرة يؤكد الاهتمام العالمي بخطط المملكة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، وأهمية الاقتصاد السعودي، وتأثيره على المستوى العالمي، وتحول المملكة إلى وجهة استثمارية جاذبة، وهذا تؤكده الأرقام التي أصدرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، والتي تشير إلى إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من العام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21 %، وزيادة ربع سنوية بلغت 96 %.// يتبع //07:16ت م0007