طوكيو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسارتفعت قيمة الصادرات اليابانية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 7ر6 تريليون ين (7ر64 مليار دولار)، وهي الزيادة الأولى لقيمة الصادرات منذ 25 شهرًا ، نتيجة انتعاش الاقتصاد الصيني بعد جائحة فيروس كورونا.وذكر تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 2ر10 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 56ر1 تريليون ين لتواصل الارتفاع للشهر السادس على التوالي، في حين صعدت الواردات اليابانية من الصين بنسبة 8ر1 في المئة، لتصل إلى 57ر1 تريليون ين، مضيفًا أن الطلب على الصادرات اليابانية تراجع في أجزاء أخرى من العالم بسبب تضررها الشديد من جائحة فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7ر0 في المئة، لتصل إلى 2ر1 تريليون ين ، بينما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر1في المئة، لتسجل 7ر621 مليار ين، ليستمر التراجع للشهر السابع عشر على التوالي.وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 6ر11 في المئة ، ليصل إلى 96ر5 تريليون ين ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 751 مليار ين خلال الشهر الماضي.// انتهى //08:59ت م0011