إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استلام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه رسمياً ومغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض متعهداً بالعودة، مشيرة إلى إبداء الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها التعاون مع باكستان ومواصلة التنسيق معها حول أفغانستان.واهتمت صحف إسلام آباد بتشديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على ضرورة تسريع عملية شراء وتوريد لقاح فيروس كورونا المعتمد في باكستان.وأشارت إلى تجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في باكستان سقف الأحد عشر ألف وفية منذ تفشي الوباء في البلاد مطلع العالم الماضي.وتناقلت صحف الخميس قلق خبراء البيئة في باكستان من ارتفاع معدل التلوث البيئي في مدينة كراتشي وباقي المدن الصناعية في البلاد.وعرجت على تمكن باكستان من تحسين مكانتها بـ 31 نقطة على مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث قفز تصنيفها من المرتبة 142 إلى المرتبة 111.وتناقلت أنباء مقتل سبعة عشر مسلحاً من عناصر حركة طالبان بعد أن استهدفت غارات جوية قواعدهم في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.في الشأن الدولي أخبرت صحف باكستان عن اكتشاف أولى الإصابات بالنسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا في الصين.// انتهى //09:02ت م0012