القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية توفير جميع عوامل النجاح لمشروع "مستقبل مصر" حتى يسهم في إستراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزيادة نسبة الأراضي الزراعية بواقع 500 ألف فدان، وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.وأشارت إلى أن وزارة الخارجية أعلنت أمس، اتفاق مصر ودولة قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل مذكرتين رسميتين بهذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة في بيان قمة العُلا.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر الأسبوع الحالي بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع السابق.وتحدثت عن توصل الأطراف الليبية المجتمعة بمدينة الغردقة إلى اتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، وانعقاد الجولة الثالثة للمسار الدستوري بالغردقة في فبراير المقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات.ولفتت الصحف إلى أن الرئاسة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ موقف واضح من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية بعد إعلان سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس.وسلطت صحف مصر الضوء على تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وسط إجراءات أمنية مشددة وغياب مئات الآلاف من الأمريكيين الذين اعتادوا على المشاركة في حضور المراسم أمام الكونجرس، وذلك بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.// انتهى //10:19ت م0015