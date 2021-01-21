جيزان 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسقدمت العيادات الخارجية في مستشفيات جازان خدماتها لـ "449224" مستفيداً، وذلك خلال عام 2020، عبر 477 عيادة طبية مختلفة التخصصات في جميع مستشفيات المنطقة.وأبانت "صحة جازان" أن عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد المركزي بلغ 121548 مراجعاً، وبلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية في مستشفى صامطة العام بلغ 48892 مراجعاً.وأضافت بأن عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بلغ 45521 مراجعاً، بالإضافة إلى 35635 مراجعاً لقسم العيادات الخارجية في مستشفى صبيا العام.// انتهى //10:24ت م0016