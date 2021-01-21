مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسقدّم قسم الأشعة في مستشفى أجياد في مكة المكرمة، خدماته 5685 مستفيداً وذلك خلال عام 2020م، حيث تنوعت الأشعة ما بين أشعة سينية 5297 وأشعة مقطعية 310 وموجات صوتية بعدد 78.وأكدت إدارة المستشفى أنه يتم التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأوضحت أن الأشعة لها الدور البارز في علاج المريض؛ إذ إن الأطباء يعتمدون عليها لدقة تشخيصها للمرض، وكذلك لما لها -بمشيئة الله- من دور في إنقاذ الحياة.// انتهى //10:34ت م0018