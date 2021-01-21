الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، طرح مناقصة لاستيراد كمية 480 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (8) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 120 ألف طن.وأشار معاليه إلى أن المؤسسة ومن خلال منصة "استيراد" استكملت إجراءات تأهيل (9) شركات من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجارة الشعير ولديها محطات تستوفي الشروط الفنية لممارسة استيراد وتجارة الشعير إضافة إلى مصانع الأعلاف، فيما جاري استكمال واستيفاء (5) شركات لمستندات وشروط التأهيل، مبيناً أن طلبات الاستيراد المقدمة من الشركات المؤهلة تمت الموافقة عليها كافة.وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجّه الدولة - حفظها الله - نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //10:36ت م0019