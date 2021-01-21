بيروت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والشعبية لنتائج الجلسة التي سيعقدها المجلس الأعلى للدفاع اليوم لمناقشة تمديد فترة الإقفال العام في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا والارتفاع الكبير في أعداد المصابين في حين بقيت الأزمة الحكومية ترواح مكانها دون إحراز أي تقدم يذكر.وأشارت إلى كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي أمس عن معلومات تفيد بتحرك عناصر إرهابية لاستغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.وتحدثت صحف بيروت عن إعلان وزارة الخارجية المصرية أمس أن مصر وقطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.ولفتت الانتباه إلى ترحيب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أمس بالإعفاءات والتراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية لتسهيل العمل الإنساني في بلاده عقب تصنيف الولايات المتحدة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران كجماعة إرهابية.ونقلت صحف لبنان أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس اليمين الدستوري ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة رسمياً.// انتهى //10:38ت م0020