رام الله 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 وفيات و497 إصابة جديدة و1090 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.وأوردت صحف الخميس أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن ويستغل حتى اللحظات الأخيرة وجود ترمب في البيت الأبيض، لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.ونشرت إدانة فرنسا القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تقضي ببناء أكثر من 2500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وزهاء 1300 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همتوس" في القدس الشرقية.وتحدثت عن تأدية جو بايدن، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.ورصدت صحف فلسطين تأكيدات منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.// انتهى //10:41ت م0021