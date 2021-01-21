الخرطوم 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريح رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن السودان لا يريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة، مشددًا على رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض.وعرجت على إدانة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان باباكار سيسي، أمس بشأن مقتل ثلاثة موظفين في منظمات إغاثة، في سياق أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولاية غرب دارفور.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الرئاسي والذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق ترامب، القاضي بمنع مواطني السودان الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.// انتهى //10:42ت م0022