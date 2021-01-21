أبها 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساستفادت 50 حالة مرضية من خدمات وحدة الطب النووي في مستشفى عسير المركزي منذ بدء العمل فيها قبل شهر.وتضم الوحدة كادراً طبياً متخصصاً، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها وعلاجها في المستشفى؛ مما أسهم في إيقاف تحويل الكثير من الحالات إلى خارج المنطقة .ويستفيد من خدمات وحدة الطب النووي مرضى الأورام والغدد الصماء وأمراض الكلى والقلب والتهابات الجسم المختلفة وأمراض الكبد والمرارة.// انتهى //10:46ت م0024