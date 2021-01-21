طوكيو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية تداولاتها اليوم على ارتفاع؛ بفضل تفاؤل المستثمرين حيال أرباح إيجابية للشركات وتوقعات بتعزز النمو نتيجة حزمة تحفيز ضخمة من الإدارة الأمريكية الجديدة.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.82 في المئة، ليصل عند مستوى 28756.86 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 1990، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.6 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1860.64 نقطة.// انتهى //10:48ت م0025