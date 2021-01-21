الخليل 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من بلدات عدة في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت أحياء عدة في مدينة الخليل واعتقلت ثلاثة أشخاص، ومن بلدة صوريف شمال غربي الخليل اعتقلت ثلاثة آخرين بينهم شقيقان، وفتشت منازل ذوي المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة الظاهرية المؤدي إلى مدينة الخليل وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.// انتهى //10:53ت م0026