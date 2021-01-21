الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع سفير جمهوريا فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، سبل تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي التكنولوجيا الرقمية والترفيه.وسلط معالي وزير الاتصالات الضوء على المقومات التي تحظى بها المملكة وأسهمت في تسريع عملية تحولها الرقمي عبر امتلاكها بنية رقمية ممكّنة وداعمة للمشاريع الضخمة، ووجود إطار قانوني رقمي مساند، ومهارات رقمية وطنية على قدر عالٍ من المواكبة والاحترافية، إلى جانب عملها على تنمية القدرات والطاقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر زيادة التوطين ورفع مشاركة المرأة.وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية، مستعرضًا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات التقنية الفرنسية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.// انتهى //13:14ت م0050