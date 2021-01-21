تبوك 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساستقبل برنامج " نخبة الخريجين " بشركة البحر الأحمر للتطوير أكثر من 23 ألف طلب إلتحاق منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الـعاشر من شهر يناير الجاري .وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير جون باغانو أن فرص التدريب في البرنامج المنتهية بالتوظيف تتضمن مجالات العمليات، والأداء المؤسسي، وإدارة المشاريع، والمالية والاستثمار، والحوكمة وإدارة المخاطر، والبيئة والاستدامة، والتعليم والتطوير، وتسليم المشروع، والصحة والسلامة والأمن البيئي، وإدارة المشتريات والتوريد وإدارة التطوير.وأكد أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في تطوير الخبرات المحلية، وتوفير فرص عمل على المدى الطويل ضمن قطاع السياحة المتنامي ،تماشياً مع رؤية المملكة 2030م ، مشيراً إلى أن البرنامج في نسخته الأولى عام 2020 م التزم بتوظيف الخريجين بالشركة في مقرها الرئيسي بالرياض وموقع المشروع .يذكر أن 50% من منسوبي شركة البحر الأحمر للتطوير هم من أبناء الوطن الذين أثبتوا التزاماً عالياً وقدرة مهنية تنافسية .// انتهى //13:16ت م0051