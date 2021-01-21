بيروت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية كما حلقت بكثافة على علو متوسط في أجواء المتن في جبل لبنان.// انتهى //13:23ت م0052