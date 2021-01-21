الكويت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 01ر6 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5687 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 01ر238 مليون سهم تمت عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 15ر31 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر195 مليون سهم تمت عبر 6671 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر1 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6201 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر42 مليون سهم تمت عبر 3114 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار.// انتهى //13:24ت م0053