الجزائر 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، مبرزة أنه أجرى أمس، بألمانيا عملية جراحية ناجحة في قدمه اليمنى، وأنه سيعود إلى الجزائر خلال الأيام القادمة.وتناقلت إعلان الرئاسة الفرنسية أمس استبعادها فرضية تقديم اعتذار للجزائر عن فترة الاستعمار، وذلك على خلفية تسليم المؤرخ الفرنسي بنجامين ستوار تقريره الخاص بملف الذاكرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.وأخبرت عن توصل فرقاء الأزمة الليبية المجتمعون بمدينة الغردقة المصرية أمس إلى اتفاق يقضي بإجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في نهاية العام الجاري.وتحدثت صحف الجزائر عن تأدية الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن، أمس، اليمين الدستورية وسط مراسم احتفالية استثنائية وتعزيزات أمنية مشددة، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، خلفا لسلفه دونالد ترامب الذي غاب عن حفل التنصيب.// انتهى //13:24ت م0054