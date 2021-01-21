بغداد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسقتل 28 شخصًا وأصيب 73 آخرون بجروح إثر انفجارين انتحاريين بوسط العاصمة العراقية بغداد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان بأن إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد أثناء ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.// انتهى //13:25ت م0055