طرابلس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واساعترض خفر السواحل الليبي 48 شخصًا كانوا يحاولون الفرار من مدينة الزاوية الليبية، بعد يوم من وفاة 43 آخرين في أول تحطم لسفينة للاجئين تم الإبلاغ عنها هذا العام.وأوضح مركز الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية في بيان اليوم، أن اللاجئين غادروا المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لليبيا على متن قارب خشبي وطلبوا المساعدة لإنقاذهم من الغرق، مشيرًا إلى أن قوة حفر السواحل الليبية أعادتهم إلى مركز الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدات الصحية والدوائية والغذائية لهم.// انتهى //13:25ت م0056