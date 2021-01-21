عام / إجراء "18991" فحصاً إشعاعياً في مستشفى القنفذة العام
الخميس 1442/6/8 هـ الموافق 2021/01/21 م واس
القنفذة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس
أجرى مستشفى القنفذة العام "18991" فحصاً إشعاعياً لمراجعي المستشفى وذلك خلال عام 2020م.
وأوضحت "صحة القنفذة" أن الأشعة تنوعت ما بين أشعة سينية "10067"، وأشعة مقطعية "3800"، إلى جانب عمل "964 " فحصاً إشعاعياً بالماموجرام، و1360 إشاعة رنين مغناطيسي، و "2800" فحص بالأشعة الصوتية.
يُشار إلى أن "صحة القنفذة " تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات و44 مركز رعاية صحية أولية.
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