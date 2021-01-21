القنفذة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأجرى مستشفى القنفذة العام "18991" فحصاً إشعاعياً لمراجعي المستشفى وذلك خلال عام 2020م.وأوضحت "صحة القنفذة" أن الأشعة تنوعت ما بين أشعة سينية "10067"، وأشعة مقطعية "3800"، إلى جانب عمل "964 " فحصاً إشعاعياً بالماموجرام، و1360 إشاعة رنين مغناطيسي، و "2800" فحص بالأشعة الصوتية.يُشار إلى أن "صحة القنفذة " تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات و44 مركز رعاية صحية أولية.// انتهى //13:32ت م0058