الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسوقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية ممثلة في أكاديمية STC، لتنفيذ عدة برامج مشتركة وتطوير القيادات التنفيذية في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية ضمن إطار التعاون بين الطرفين لإثراء العمل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بناء وتطوير الكوادر من أجل تحسين الاستدامة والابتكار ومواكبة النقلة العصرية في التقنية والتحول الرقمي.وشملت المذكرة العديد من الوجوه أبرزها تقديم اختبارات قياس وتقييم وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية، والتعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الخبرات والمشاركة في المجالس التخصصية، وتقديم الخدمات الاستشارية بالإضافة إلى إدارة المهارات والقدرات والتدريب.ووقع المذكرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي منصور السرحان، في حين مثل شركة الاتصالات السعودية عميد أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع.وأوضح السرحان أن المجلس يعمل على تحقيق أهداف استراتيجيته (2020-2024م) لأن يكون جهة رائدة عالميًا من خلال سعيه الدائم للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، في ظل الحرص التام على القيادات والكفاءات المميزة وتطويرها، مبديًا تفاؤله بأن تنعكس المذكرة بشكل إيجابي على أهداف الطرفين.من جانبها بينت، الدكتورة الجامع أن أكاديمية STC تضم نخبة من الكفاءات في مجالات التقنية والإدارة الرقمية وتعمل على تطوير القيادات في مجالات عدة، مفيدة أن توقيع المذكرة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني يأتي لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الرائدة للعمل على تنفيذ العديد من البرامج المواكبة لأهدافها.// انتهى //13:33ت م0060