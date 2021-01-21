إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 527146 حالة، منها 35293 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 2179 حالة شفاء، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 480696 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سُجّلت 54 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11157 حالة وفاة.// انتهى //13:39ت م0062