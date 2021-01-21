الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته التاسعة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.واستعرض رئيس المؤسسة أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.وفي نهاية الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:43ت م0063