سياسي / الجيش الجزائري يدمر 3 مخابئ للإرهابيين ويوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية
الخميس 1442/6/8 هـ الموافق 2021/01/21 م واس
الجزائر 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس
دمر الجيش الجزائري 3 مخابئ للإرهابيين، وأوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية في مدينة خنشلة شمال شرق الجزائر.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن مخابئ الإرهابيين كانت تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية الصنع ومعدات تفجير.
كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش 141 مهاجرًا غير شرعي بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم .
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15:05ت م
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