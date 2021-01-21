الجزائر 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسدمر الجيش الجزائري 3 مخابئ للإرهابيين، وأوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية في مدينة خنشلة شمال شرق الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن مخابئ الإرهابيين كانت تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية الصنع ومعدات تفجير.كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش 141 مهاجرًا غير شرعي بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم .// انتهى //15:05ت م0094