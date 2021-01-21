الطائف 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واستلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال عام 2020م ، 56752 بلاغاً تخص البلاغات الإسعافية في محافظة الطائف.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي أن هذه البلاغات تنوعت بين حالات مرضية ومصابي حوادث وغيرها الكثير من الحالات تباشرها الفرق الإسعافية حيث بلغت عدد بلاغات الحوادث 16175 بلاغا تعاملت معها الفرق الاسعافية من خلال 24 مركزا إسعافيا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات.وبين الثبيتي أن عدد البلاغات للحالات المرضية والتي تلقتها غرفة العمليات قد بلغت 40173 بلاغا ,حيث تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية.ونّوه الثبيتي أن غرفة العمليات تستقبل جميع البلاغات الطارئة من خلال الرقم 997 ومن خلال تطبيق أسعفني على مدار الساعة.// انتهى //15:09ت م0095