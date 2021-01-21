حفر الباطن 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسبلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى السعيرة العام خلال العام الماضي 2020م، " 19,883" مراجعاً ، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 6596 مراجعاً، وعدد مراجعي قسم الأشعة 2172 مراجعاً، وأجرى المستشفى 4198 فحصاً مخبرياً، فيما تم صرف 19772 وصفة علاجية.وأوضحت صحة حفر الباطن، أن المستشفى نفذ عددا من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية والوقائية والتوعوية لكافة أفراد المجتمع.// انتهى//15:13ت م0100