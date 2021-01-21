أبوظبي 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سوقاً في العاصمة العراقية بغداد، وأدّيا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //15:14ت م0101