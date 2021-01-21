المنامة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت مملكة البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران بمدينة بغداد، وأسفرا عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين، معربةً عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن البحرين مع العراق في حربها ضد الإرهاب، مجددةً التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مما يدعو إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف حياة المدنيين الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار.// انتهى //15:16ت م0102