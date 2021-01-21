الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص فتح المختبرات البيطرية الخاصة، تهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة للإنسان والحيوان، وتقليل المخاطر الحيوية المحتملة على العاملين في المجال، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الضوابط يأتي في ضوء ما تحقق من نجاحات فيما يخص تطوير المختبرات البيطرية، وتحسين الجودة والأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية لتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على التراخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة إلى الدخول على موقع الوزارة:www.mewa.gov.sa ، والاطلاع على الاشتراطات وتقديم الطلبات عن طريق الإدارة العامة للمختبرات البيطرية أو فروع الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، ولمعرفة المزيد يرجى الدخول إلى الرابط: https://bit.ly/2LqD8M1، وللاستفسارات يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني:Vet_labs@mewa.gov.sa.وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة -ضمن خطة التحول الرقمي- على أتمتة الإجراءات لرفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:23ت م0105