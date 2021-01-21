الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 8 رجب 1441هـ، البالغ عددها 170 وظيفة رسمية إدارية وفنية وهندسية بنظام التعاقد.وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة على طريق الدائري الشرقي مخرج (12) في الرياض، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 يناير وحتى 28 يناير 2021م، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج "جدارة"، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستُعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوّناتها النظامية خلال مدة المطابقة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية المدة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال مدة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم من خلال الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%208.aspx.// انتهى //15:25ت م0107