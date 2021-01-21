بغداد 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" بشدة التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين وقعا بوسط بغداد اليوم, وأسفرا عن سقوط 28 قتيلا و73 جريحا .وقالت البعثة في بيان: "ندين بشدة الهجمات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في بغداد اليوم، مما تسبب في وقوع العشرات من الضحايا".وأكدت أن هذه التفجيرات التي وصفتها بالدنيئة لن توقف مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار، معربة عن تعازيها لأُسر الضحايا الذين سقطوا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //15:47ت م0111