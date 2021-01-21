الخرطوم 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسالتقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي اليوم بالمدير القُطري للبنك الأفريقي للتنمية روبيل درووجو، وبحثت معه إستراتجية السودان لإعفاء ديونه التي تفوق 400 مليون دولار.وثمنت الوزيرة تمويل البنك الأفريقي للمشاريع التنموية في السودان بقيمة تفوق 500 مليون دولار، إضافة إلى المبادرة المهمة التي يتبناها لإعفاء ديون السودان، وذلك للإسهام في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السودانية.من جانبه أكد روبيل درووجو حرص البنك الأفريقي للتنمية على تسهيل إعفاء ديون السودان، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في السودان.// انتهى //15:47ت م0112