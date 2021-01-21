الكويت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت دولة الكويت اليوم بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط بغداد، وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء.وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا الهجوم الإجرامي الآثم -الذي استهدف المواطنين الأبرياء وأمن واستقرار العراق- يشكل انتهاكاً للشريعة الإسلامية السمحاء ولكل القيم والأعراف.وأكدت تضامن الكويت مع العراق وتأييدها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //17:04ت م0119