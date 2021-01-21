المنامة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,452.72 بارتفاع قدره 5.18 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.61 بانخفاض قدره 1.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و223 ألفاً و555 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 919 ألفاً و309 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.// انتهى //17:05ت م0122