نجران 08 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأنهت أمانة منطقه نجران بالتعاون مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة "ترشيد" تركيب 60 ألف كشاف إضاءة بتقنيه "LED" الموفرة للطاقة في أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بمدينه نجران.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الكشافات الجديدة ستسهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل 70% من الوضع السابق، وتأتي ضمن أهداف وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي تسعى للاستغلال الأمثل للطاقة.وشدّدّ على الإدارة المختصة بالأمانة والشركة المنفذة للمشروع ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها والالتزام بالمواصفات والمقاييس والجودة.//انتهى//17:49ت م0137