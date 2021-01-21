جيبوتي 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الناطق الرسمي باسم الحكومة في جيبوتي محمود علي يوسف بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.وأشاد وزير الخارجية أثناء زيارته لمقر سفارة المملكة في العاصمة جيبوتي بعمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة التي تربط بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية .وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، ومناقشة المستجدات على صعيد المنطقة.من جانبه أكد السفير المطر في كلمة بهذه المناسبة أن المملكة حريصة كل الحرص على تطوير الشراكة المثمرة بين البلدين.// انتهى //18:00ت م0139