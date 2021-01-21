مقديشو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 24 طنًا من التمور للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين بمديريتي طركينلي وجزيرة بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 18.000 فرد.وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.// انتهى //18:29ت م0144