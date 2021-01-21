لندن 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في بيان : "هالني جداً هذا الانفجار المروع في سوق مزدحمة في بغداد صباح اليوم"، مؤكداً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في التصدي للإرهاب.// انتهى //18:30ت م0145