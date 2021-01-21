الكويت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 159834 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لتستقر عند 951 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالة.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 406 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 152826 حالة.// انتهى //18:33ت م0147