بريدة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسناقش أعضاء فريق العمل المشترك بجامعة القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات البيئة ، الجهود المبذولة في مجال التوعية بالحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء وسبل تحقيق التكامل بينهما، بما يعود بالنفع على المجتمع.واستعرض المجتمعون أمس بمقر الجامعة أهم الاحتياجات وكيفية تبادل الخبرات في مجال البرامج الأكاديمية والتدريبية سواء على مستوى الدبلومات المتوسطة والعالية، أو برامج البكالوريوس والدراسات العليا، حيث عرف فريق الجامعة ممثلاً بكلية الزراعة والطب البيطري بما تملكه الجامعة وكلياتها من إمكانيات علمية وبحثية وخبرات في مجالات عدة يحتاجها قطاع البيئة.وقدم فريق " وزارة البيئة " تعريفاً بجهودها في خدمة البيئة التي أطرتها الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية وإدارة المتنزهات الوطنية، إضافة إلى جهودها في التوعية المجتمعية، واحتياجات المراكز الوطنية للبيئة من البرامج الأكاديمية.// انتهى //18:36ت م0150