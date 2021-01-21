طرابلس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق21 يناير 2021 م واسرحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالجهود المبذولة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي لحل المسائل الدستورية المتعلقة بالانتخابات خلال لقائه اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.وأكد نورلاند في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالدعم الأمريكي لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.وأعرب عن ثقته بالجهود التي ستلبّي إرادة الشعب الليبي لتحسين حياتهم من خلال إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة لتوفير حكم أفضل واستعداد لانتخابات وطنية ناجحة.// انتهى //19:33ت م0162