تونس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب -التي مقرها العاصمة التونسية- بشدة التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في بغداد، وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب العراق في مواجهة التطرف والإرهاب.وثمنت الأمانة الجهود التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لجميع الأعمال الإجرامية، مبدية الثقه من قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار.// انتهى //19:35ت م0163