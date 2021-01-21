الرياض 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة اليوم نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2020-2021م لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، التي تخوّلها للحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.وكشفت النتائج أن 15 ناديًا من أصل 20 نادياً أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم شهر يناير 2021م للربع الثالث، وهي أندية: (العدالة، والثقبة، والنهضة، والحزم، والفيحاء، والجيل، والطائي، والخليج، والكوكب، والدرعية، والشعلة، والبكيرية، والجبلين، وجدة، ونجران) على التوالي، وذلك بعد حصولها على نسبة تقييم في هذا الربع أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 2.5 نقطة من أصل 5 نقاط، فيما لم تنجح أندية: (الساحل، وهجر، وعرعر، وأحد، والنجوم) في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على هذا الدعم، (وفقاً للجداول المرفقة).وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لجميع التقارير الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محدّدة مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة الماليّة، والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية.وسيكون آخر موعد لتسلّم الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الرابع لأندية الدرجة الأولى يوم الخميس 8 أبريل 2021م، على أن تكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع هي الحصول على 3.5 نقاط من أصل 5 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم يوم الخميس 15 أبريل 2021م.// انتهى //19:40ت م0164