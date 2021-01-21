القاهرة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة فريق الأهلي المصري مع فريق المريخ السوداني، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.وأفاد الاتحاد في بيان اليوم، بأن مباراة الأهلي والمريخ ستقام يوم 16 فبراير المقبل بدلًا من يوم 12 أو 13 من الشهر ذاته.// انتهى //19:42ت م0166