تونس 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت تونس بشدة، الهجومين الإرهابيين الغادرين، اللذين استهدفا اليوم، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.وأعربت تونس، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن تضامنها مع العراق حكومة وشعبا، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة العراق في حربها ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف العنيف.وقدمت تعازيها إلى أهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:43ت م0168