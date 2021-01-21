بيروت 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأدانت لبنان الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد اليوم، والذي سقط ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح"، مستنكرةً "استهداف المواطنين الآمنين وزعزعة استقرار وازدهار جمهورية العراق الشقيقة".كما قدمت الخارجية اللبنانية تعازيها الحارة "للشعب العراقي عموماً وذوي الضحايا خصوصا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى".// انتهى //19:49ت م0171